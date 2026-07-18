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Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция
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Сегодня, 18 июля, на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» пройдёт третья сессия свободных заездов в рамках 10-го этапа сезона-2026 — Гран-при Бельгии. Начало — в 13:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 3
18 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.990
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.139
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.148

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147). В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).

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