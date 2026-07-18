Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 18 июля, на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» пройдёт пройдёт квалификация 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).