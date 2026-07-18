Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 18 июля, на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» пройдёт пройдёт квалификация 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440
После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).
В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).
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