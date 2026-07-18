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Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
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В воскресенье, 19 июля, состоится гонка 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Гонку можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports, а также на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии трансляцию будет вести Setanta Sports. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).

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