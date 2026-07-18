Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 19 июля, состоится гонка 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Гонку можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports, а также на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии трансляцию будет вести Setanta Sports. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Бельгии Формулы-1.

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).