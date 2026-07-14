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Вассёр — о Хэмилтоне: между нами нет той особой связи, которая есть у меня с Шарлем

Вассёр — о Хэмилтоне: между нами нет той особой связи, которая есть у меня с Шарлем
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Руководитель «Феррари» Фред Вассёр признался, что его отношения с Льюисом Хэмилтоном отличаются от тех, которые сложились с Шарлем Леклером.

«В моей карьере было несколько гонщиков, с которыми у меня были очень близкие отношения, но ни с кем я не испытывал такой глубокой привязанности, как с Шарлем. Нам даже не всегда нужно разговаривать. Мы просто смотрим друг на друга и понимаем всё без слов. С Льюисом всё немного иначе. Между нами существует глубокое доверие. Знаю, что могу доверять ему, он знает, что может доверять мне. Мы знакомы уже 20 лет, но между нами нет той особой связи, которая есть у меня с Шарлем. Наши отношения выходят за рамки профессиональных», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

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