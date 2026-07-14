Пиастри — о форме «Макларена»: изменить бы смогли законы физики или другие двигатели

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что команда практически исчерпала возможности для поиска дополнительной эффективности силовых установок.

«Единственное, что могло бы действительно всё изменить, это законы физики или совершенно другие двигатели. Но, очевидно, ни того, ни другого не произойдёт. Мы проделываем колоссальный объём подготовки по работе с этими силовыми установками. Точно не приезжаем на трассу с мыслью: «Посмотрим, что получится».

Мы проезжаем сотни кругов на симуляторе: я, Ландо [Норрис], тест-пилоты. Проводится огромное количество офлайн-моделирований, потому что сейчас именно силовая установка остаётся главным источником потенциального времени на круге. У нас есть довольно чёткое представление, какое решение будет оптимальным или, по крайней мере, максимально близким к оптимальному. Но невозможно просто взять и получить дополнительную энергию из воздуха, хотя именно этого нам всем и хотелось бы», — приводит слова Пиастри портал PlanetF1.