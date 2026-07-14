«Мерседес» изменил планы по доработке болида из-за приближения «Феррари»

«Мерседес» скорректировал программу дальнейшего развития болида W17 на фоне стремительного прогресса «Феррари», сообщает Autoracer.

По имеющимся оценкам, все обновления, представленные «Феррари» по ходу сезона, уже обеспечили болиду SF-26 прибавку примерно в 0,8 секунды. В эту цифру входят аэродинамические доработки, обновление силовой установки ADUO 1, новое программное обеспечение, а также усовершенствованная система управления электрической энергией. Благодаря этим изменениям «Феррари» уже одержала две победы в нынешнем сезоне, выиграв Гран-при Испании и Великобритании.

По информации источника, именно прогресс итальянской команды заставил группу инженеров под руководством технического директора Джеймса Эллисона ускорить пересмотр программы развития W17, чтобы сохранить преимущество над одним из главных конкурентов.