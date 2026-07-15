Де ла Роса: на одинаковой машине Алонсо боролся бы с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что двукратный чемпион Фернандо Алонсо способен на равных соперничать с четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном, если оба будут выступать на одинаковой технике.

«Фернандо имеет колоссальный опыт. Ему не нужно два круга, чтобы войти в ритм, потому что он сразу попадает в темп уже на первом круге. Можно приехать на любой автодром мира, если Фернандо сразу после выезда из боксов отправится на свой первый квалификационный круг без какой-либо подготовки, при равной машине, уверяю вас, он будет бороться в лидирующей группе.

На одинаковой машине он боролся бы с Ферстаппеном. 100%. Первый круг на холодной трассе сразу после выезда из боксов? Фернандо на 100% оказался бы впереди. Почему? Потому что ему не нужна раскачка. Конечно, дело в его огромном опыте, но ещё и в стиле пилотирования. Он очень быстро адаптируется к любым условиям.

Именно это удивляет меня в Фернандо больше всего, именно это мне в нём нравится сильнее всего — его способность адаптироваться. Он очень агрессивно атакует на входе в поворот, сильно нагружает машину при торможении и работе рулём, выигрывая за счёт этого время уже на входе в поворот», — приводит слова де ла Росы портал F1oversteer.