Источник: «Феррари» провела тесты на «Мадринге» с прицелом на Гран-при Бельгии и Италии

Итальянское издание Autoracer сообщает, что «Феррари» на новой городской трассе «Мадринг» во время съёмочного дня использовала разрешённые регламентом 200 км, чтобы собрать данные для подготовки к Гран-при Бельгии и Италии.

По информации источника, особое внимание инженеры уделили аэродинамической конфигурации SF-26. На болиде Шарля Леклера вновь сняли крыло, расположенное за выходом выхлопной трубы, повторив сравнение, которое уже проводилось несколькими неделями ранее. Именно эта программа испытаний была ориентирована на этапы в Спа и Монце.

Как отмечает издание, полученные данные указывают, что на Гран-при Бельгии «Феррари», вероятнее всего, будет использовать аэродинамическую конфигурацию, близкую к той, с которой выступала в Сильверстоуне. При этом команда продолжает искать оптимальный баланс при использовании элемента, оценивая его влияние на аэродинамическую эффективность, лобовое сопротивление и стабильность задней части машины.

Во время тестов инженеры также получили возможность оценить поведение SF-26 на участках с перепадами высот и в профилированных поворотах, характеристики которых сложно воспроизвести на симуляторе. Впрочем, в «Феррари» понимают, что результаты испытаний необходимо трактовать с осторожностью, поскольку новый асфальт трассы обеспечивал очень низкий уровень сцепления и не соответствовал условиям, с которыми команда столкнётся во время гоночных уикендов.