15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:50 мск

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:50 мск
Комментарии

В воскресенье, 19 июля, на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» состоится гонка 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:55 мск. Следить за гонкой можно будет по ссылке ниже или в матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).

Материалы по теме
Календарь Формулы-1 продолжит сокращаться? Сколько вообще гонок останется?
Календарь Формулы-1 продолжит сокращаться? Сколько вообще гонок останется?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android