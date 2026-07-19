Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:50 мск

В воскресенье, 19 июля, на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» состоится гонка 10-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:55 мск. Следить за гонкой можно будет по ссылке ниже или в матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Бельгии Формулы-1.

После девяти этапов лидирует в личном зачёте пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Вторым идёт напарник Антонелли Джордж Расселл (154), третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (333) опережает «Феррари» (255) и «Макларен» (179).