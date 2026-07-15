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«В 19 лет вы непобедимы». Экс-пилот Ф-1 объяснил успех Антонелли в сезоне-2026

«В 19 лет вы непобедимы». Экс-пилот Ф-1 объяснил успех Антонелли в сезоне-2026
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Энтони Дэвидсон высказался об успехе гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

«Ментальные проблемы начинаются у спортсменов в более зрелом возрасте, когда ты уже всё повидал и сделал. И пережил много неприятных моментов. Вы пытаетесь понять, что могло пойти не так вместо того, чтобы подойти к делу с открытым умом и энтузиазмом от того, что вы вообще делаете.

Вот в каком положении находится Кими. В 19 лет вы непобедимы. Вы просто садитесь в машину, отлично проводите время, проезжаете гонку и затем смотрите, что получилось. А если не получилось, то у вас есть ещё 20 лет.

Но если вы оказываетесь в положении Ландо [Норриса] в прошлом году и Джорджа [Расселла] в этом, то на вас ложится совершенно иная ответственность, а следовательно, и давление», — приводит слова Дэвидсона Sky Sports.

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