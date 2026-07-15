Лэнс Стролл — о Гран-при Бельгии: худшая трасса для «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл признался, что не ждёт хорошего вступления от команды на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 17 по 19 июля в Спа.

«Мы знаем, что в Спа будет очень сложно, вероятно, это худшая трасса для нас в году. Нам будет очень тяжело. Будапешт – большой шаг вперёд, если говорить о производительности.

Нам просто нужно дождаться обновлений. Надеюсь, это значительно улучшит производительность», — приводит слова Стролла издание Crash.net.

Ранее стало известно, что в «Астон Мартин» начали обсуждение лимита бюджета с ФИА.

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