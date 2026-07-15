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«Он всегда это делает». Деймон Хилл назвал сильную сторону Льюиса Хэмилтона

«Он всегда это делает». Деймон Хилл назвал сильную сторону Льюиса Хэмилтона
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Чемпион мира британец Деймон Хилл высказался об успехах пилота «Феррари» соотечественника Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

«Кажется, Ники Лауда сказал замечательную фразу: «Я ничему не научился, побеждая». Вы извлекаете урок из поражения. Вы задумываетесь: «Что произошло? Что это было?» Для такого гонщика, как Льюис, провальный сезон был чем-то совершенно новым, а он всегда извлекает уроки.

Думаю, у него было время обсудить всё с командой и сказать: «Послушайте, мне нужно вот это, чтобы понимать машину и понимать команду, поэтому вам придётся выучить мой язык, а не наоборот», — приводит слова Хилла Up To Speed.

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