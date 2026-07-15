Глава «Уильямса» объяснил, почему Ферстаппен может навредить себе критикой «Ред Булл»

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о недовольстве четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена своим выступлением в нынешнем сезоне.

«Что бы я сделал, если бы мои пилоты раскритиковали команду? В таком случае я бы поговорил с ними, потому что мы команда, а указывать пальцем это не команда. Как только вы лидер, делаете это, другие подчинённые начинают считать, что это правильный подход к работе. И нет, это не то, за что я выступаю.

Если говорить о Максе, то он исключителен. В этом нет никаких сомнений. И он очень расстроен. Если вы не выигрываете, то для вас больше ничего не имеет значения. И это разочарование выплёскивается наружу. Но как только вы перенаправляете разочарование на команду, то начинаете ссору. А ссора не поможет вам двигаться быстрее», — приводит слова Ваулза Up To Speed.