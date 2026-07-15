Норрис: Пиастри заставляет меня выкладываться. Слишком сильно, как по мне

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о конкуренции с австралийцем Оскаром Пиастри в команде.

«Все мои напарники сыграли роль в моей карьере, вы постоянно чему-то учитесь. И не всегда это позитивные вещи. Но это часть становления гонщика. Так много пилотов, у которых я учился… И все они помогли мне стать лучше как гонщику, поэтому я должен просто сказать им спасибо.

Если говорить о моих напарниках в Ф-1, у меня был Сайнс в первом сезоне и Риккардо в следующих двух. Теперь это Оскар, который заставляет меня выкладываться как сумасшедшего. Слишком сильно, как по мне (улыбается). Но это то, что нужно делать в Формуле-1», — приводит слова Норриса FormulaPassion.