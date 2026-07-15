Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 17 по 19 июля в Спа.

«Было здорово немного отдохнуть. Несмотря на то что уикенд в Сильверстоуне получился тяжёлым, на прошлой неделе я вернулся на базу и поработал с командой на симуляторе. Спа – моя любимая трасса в календаре, туда всегда приятно возвращаться. Думаю, всё усложнится из-за ограничения в управлении энергией на прямых, но мы всегда хорошо здесь выступали, так что тяжело сказать, что произойдёт. Я вернусь в специальном шлеме «оранжевый лев», который является данью уважения фанатам, оказывающим мне огромную поддержку здесь на протяжении многих лет», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».