Глава «Макларена» Зак Браун высказался о возможности расширения Формулы-1 до 12 команд.

«Я об этом не думал. Если задуматься, у некоторых трасс есть трудности с эксплуатацией, хватит ли им пропускной способности? В конечном итоге всё зависит ФИА и Формулы-1. Как и раньше, важно убедиться в экономическом балансе. У меня нет твёрдой позиции, как и нет права голоса.

Окончательное решение остаётся за ФИА и Формулой-1. Если они считают, что это хорошо для спорта, давайте создадим 12-ю команду. Если же нет, отставим всё как есть», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

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