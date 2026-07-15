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Зак Браун высказался о возможности расширения Формулы-1 до 12 команд

Зак Браун высказался о возможности расширения Формулы-1 до 12 команд
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался о возможности расширения Формулы-1 до 12 команд.

«Я об этом не думал. Если задуматься, у некоторых трасс есть трудности с эксплуатацией, хватит ли им пропускной способности? В конечном итоге всё зависит ФИА и Формулы-1. Как и раньше, важно убедиться в экономическом балансе. У меня нет твёрдой позиции, как и нет права голоса.

Окончательное решение остаётся за ФИА и Формулой-1. Если они считают, что это хорошо для спорта, давайте создадим 12-ю команду. Если же нет, отставим всё как есть», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

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