Норрис – о завоевании титула: удивлён, насколько я был спокоен в гонке Гран-при Абу-Даби

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис поделился воспоминаниями о борьбе за титул с голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в сезоне-2025.

«Очевидно, дисквалификация [обеих машин «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаcа] обнадёжила «Ред Булл». Но это не заставило меня нервничать сильнее. Не знаю, почему… Я был удивлён.

Я удивил сам себя тем, насколько спокоен я был. Я никогда не был так уверен, но я вообще не нервничал в Абу-Даби в воскресенье.

Я не думал: «Ох, они дышат нам в затылок». Я бы удивлён тому, насколько я был расслаблен в Абу-Даби, хотя дело было всего в двух очках», — сказал Норрис в подкасте Beyond the Grid.