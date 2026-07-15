«На это уходят месяцы». Льюис Хэмилтон объяснил, чем удивил его SF-26

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон объяснил, чему удивил его болид команды SF-26.

«Если говорить о двигателе, то пилот мало что может, на самом деле. Ребята на базе и их опыт находить необходимые изменения раскрывают потенциал. Что касается пилотов, то каждые выходные мы обсуждаем управляемость, от момента нажатия газа до переключения передач. Мы настаиваем на изменениях, по крайней мере, обращаем внимание команды на них, чтобы затем вернуться на симулятор и посмотреть, улучшились ли результаты.

Нужно понимать, что на проектирование и внесение изменений для достижения надёжности уходят месяцы. Самое удивительное, что команда сразу же построила надёжную машину и надёжный двигатель», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.