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Ральф Шумахер: Норрис — потрясающий, но я бы не оценил его так высоко, как Ферстаппена

Ральф Шумахер: Норрис — потрясающий, но я бы не оценил его так высоко, как Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что не считает чемпионов мира, британца Ландо Норриса и голландца Макса Ферстаппена, гонщиками одного уровня.

«Если стабильно не демонстрируешь превосходство над напарником, в какой-то момент появляется закономерный вопрос: «А действительно ли он топ-пилот?» Вот что происходит с Оскаром Пиастри прямо сейчас, по какой-то причине всё изменилось. Сейчас он не такой острый. Оба они [с Норрисом] очень похожи.

Норрис – потрясающий, он стал чемпионом мира, и он очень приятный. Но оценил бы я его так же высоко, как Ферстаппена? Не думаю. Вот почему Ферстаппен заслуживает так много денег и может выступать практически где угодно, он меняет ситуацию», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

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