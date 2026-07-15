Ральф Шумахер: Норрис — потрясающий, но я бы не оценил его так высоко, как Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что не считает чемпионов мира, британца Ландо Норриса и голландца Макса Ферстаппена, гонщиками одного уровня.

«Если стабильно не демонстрируешь превосходство над напарником, в какой-то момент появляется закономерный вопрос: «А действительно ли он топ-пилот?» Вот что происходит с Оскаром Пиастри прямо сейчас, по какой-то причине всё изменилось. Сейчас он не такой острый. Оба они [с Норрисом] очень похожи.

Норрис – потрясающий, он стал чемпионом мира, и он очень приятный. Но оценил бы я его так же высоко, как Ферстаппена? Не думаю. Вот почему Ферстаппен заслуживает так много денег и может выступать практически где угодно, он меняет ситуацию», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.