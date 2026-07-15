Монтойя — о Ферстаппене: должен переходить в команду самого высокого уровня

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выразил сомнение в том, что четырёхкратный чемпион серии и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграет от возможного перехода в «Макларен». По словам колумбийца, нидерландец рискует обнаружить, что «трава не всегда зеленее» на другой стороне, даже если команда выглядит привлекательной со стороны.

«Главный вопрос заключается в следующем: если Макс и решит уйти, то переходить он должен только в команду самого высокого уровня. «Мерседес»? Насколько я понимаю по слухам, которые ходят на этой неделе, Джордж [Расселл] уже обеспечил себе место в команде на следующий сезон. Поэтому, если ты Макс, куда вообще переходить? Если там не будет лучше, то в этом просто нет смысла.

Проблема в том, что, как говорится, трава не всегда зеленее по другую сторону забора. Издалека всё выглядит прекрасно, но иногда оказываешься там и думаешь: «Во что же я ввязался?» Такое случается», — сказал Монтойя в своём подкасте MontoyAS.