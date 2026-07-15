Расселл оценил предложение Сайнса штрафовать за вызов жёлтых и красных флагов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал предложение Карлоса Сайнса из «Уильямса» автоматически штрафовать гонщиков, по вине которых в квалификации появляются жёлтые или красные флаги.

«Об этом действительно говорили и раньше: если пилот становится причиной появления жёлтых или красных флагов, он должен быть наказан. Потому что это действительно влияет на остальных гонщиков, даже если у виновника просто аннулируют лучший круг. Мы видим подобную практику и в других гоночных сериях.

Но, с другой стороны, многие скажут, что тогда пилоты будут меньше рисковать в квалификации, а ведь всем хочется видеть, как они едут на пределе возможностей. Никто не хочет, чтобы кто-то пострадал, но всем нравится видеть, как пилоты иногда выезжают за пределы трассы и атакуют на самом пределе. Так что у обеих сторон есть свои аргументы», — приводит слова Расселла портал RacingNews365.