«Должны были показать». Расселл — о двойных жёлтых флагах в квалификации ГП Австрии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что во время квалификации Гран-при Австрии маршалы должны были сразу вывесить двойные жёлтые флаги после аварии Макса Ферстаппена.

«Думаю, всё началось после Баку, когда многие пилоты блокировали колёса и выезжали в зону безопасности. Тогда гонщики считали, что в таких случаях не нужно показывать двойные жёлтые флаги, потому что это полностью разрушало быстрый круг других пилотов. По их мнению, если ФИА не считает ситуацию более опасной, достаточно одиночных жёлтых. Именно этот принцип с тех пор и применяется: если в квалификации происходит инцидент, сначала показывают одиночные жёлтые флаги. Но важно помнить, что первым их показывает маршал, а это волонтёр.

Изначально решение принимает не ФИА. Федерация лишь затем оценивает ситуацию и при необходимости повышает уровень опасности до двойных жёлтых. Я уже секунд 30 отвечаю на этот вопрос, а маршалам нужно принять решение за пять, шесть или 10 секунд. Это просто невозможно сравнить.

Так должны ли были в Австрии сразу показать двойные жёлтые флаги? Конечно, должны были. Но прежде было немало случаев, когда сами гонщики говорили, что двойные жёлтые не нужны и достаточно одиночных. Так что это совсем непростая работа», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Напомним, в квалификации Гран-при Австрии Макс Ферстаппен попал в аварию, после чего на трассе появились жёлтые флаги. Андреа Кими Антонелли прервал свою попытку, посчитав, что были показаны двойные жёлтые флаги, тогда как Расселл завершил круг и завоевал поул-позицию.