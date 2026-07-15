«Ред Булл» хочет добиться запрета крыла «Макарена» для всех команд — источник

Накануне Гран-при Бельгии «Ред Булл» активизировал давление на Международную автомобильную федерацию (ФИА) с требованием запретить использование вращающихся задних антикрыльев «Макарена» для всех команд. Как сообщает итальянское издание Formula Tecnica, австрийская команда, столкнувшаяся с проблемами безопасности и надёжности своей версии системы, пытается добиться общего запрета, чтобы нивелировать преимущество «Феррари», чья версия «Макарены» работает без сбоев.

Однако, по информации источника, попытка «Ред Булл» добиться запрета «Макарены» через ФИА вряд ли увенчается успехом, поскольку «Феррари» успешно решила технические проблемы, с которыми столкнулась в Китае, и доработала систему до стабильного состояния. В отличие от «Ред Булл», итальянская команда провела структурные изменения и модифицировала привод закрылков, чтобы обеспечить надёжное и быстрое переключение режимов.

В случае с «Макареной» ФИА вряд ли пойдёт на запрет, поскольку проблема не носит системного характера, а связана с конструктивными недоработками конкретной команды. «Феррари», как сообщается, «остаётся спокойной и уверена, что её версия «Макарены» не будет запрещена по итогам расследования».