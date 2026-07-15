Вассёр — перед ГП Бельгии: Льюис и Шарль подталкивают друг друга становиться лучше

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что сотрудничество пилотов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона сыграет важную роль на предстоящем этапе в Бельгии.

«Мы приезжаем в Спа-Франкоршам, понимая, что нас ждёт особенно сложный уикенд. Это один из самых непростых этапов календаря как из-за особенностей самой трассы, так и из-за погоды в Арденнах, которая часто бывает переменчивой и непредсказуемой.

Мы знаем, что можем рассчитывать на сплочённую команду, которая продолжает двигаться в одном направлении, а также на двух пилотов, Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, которые очень хорошо работают вместе и каждый раз, выходя на трассу, подталкивают друг друга становиться лучше. И в этот уикенд нашей целью будет добиться максимально возможного результата и выполнить всё наилучшим образом начиная с первой сессии и заканчивая клетчатым флагом», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.