Перес — о развитии «Кадиллака»: два-три месяца станут решающими для нашего будущего

Пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес заявил, что коллектив вступил в ключевой этап своего развития.

«Думаю, статус новой команды создаёт огромные трудности, но одновременно открывает и большие возможности. У нас работают очень опытные специалисты, которые уже проходили через подобное. Очевидно, вся команда хочет добиться большего прогресса во всех направлениях и выстроить более эффективную структуру. Именно этим мы сейчас и занимаемся, шаг за шагом формируя её.

Поскольку мы являемся новой командой, перед нами возникает множество вызовов. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, через которые проходили и другие команды. Сейчас ведём серьёзную работу и стараемся как можно лучше выстроить всю структуру команды.

Сейчас мы подошли к критически важному этапу. Думаю, ближайшие два-три месяца станут решающими для нашего будущего, особенно когда речь идёт о разработке концепции машины следующего года и решениях, которые команда должна принять в отношении сезона-2027. Сейчас для нашей команды действительно наступил очень важный период», — приводит слова Переса издание RacingNews365.