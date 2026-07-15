Франческо Баньяя перенёс операцию на правом предплечье в перерыве MotoGP

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя успешно перенёс эндоскопическую фасциотомию правого предплечья, также известную как операция от синдрома хронического сдавления мышц. Вмешательство было проведено 15 июля в ортопедической клинике Policlinico di Modena под руководством профессора Луиджи Таралло.

Как сообщает пресс-служба «Дукати», операция прошла без осложнений. Баньяя воспользовался летним перерывом в календаре MotoGP и уже приступил к реабилитации. Ожидается, что итальянец вернётся на трассу к Гран-при Великобритании, который пройдёт на трассе Сильверстоун с 7 по 9 августа.

Эндоскопическая фасциотомия направлена на устранение последствий хронического сдавления мышц предплечья. Подобное вмешательство в последние годы перенесли и другие гонщики MotoGP, включая Марка Маркеса. Баньяя ранее жаловался на проблемы с хватом, но не на физическое состояние. После завершения реабилитации он намерен продолжить борьбу за высокие позиции во второй половине сезона.

Перед уходом на перерыв Баньяя финишировал шестым на Гран-при Германии в «Заксенринге». По итогам первой половины сезона он занимает восьмое место в чемпионате, отставая от лидера Хорхе Мартина на 65 очков. 2026 год станет последним для Баньяи в заводской команде «Дукати» — в 2027 году он перейдёт в «Априлью», где займёт место Мартина.