В «Кадиллаке» оценивают прогресс Херты по работе в Формуле-1, а не по результатам в Ф-2

Генеральный директор TWG Motorsports Дэн Таурисс заявил, что прогресс Колтона Херты в «Кадиллаке» оценивается в первую очередь по его работе в Формуле-1, а не по результатам в Формуле-2. Херта покинул IndyCar в конце 2025 года и подписал контракт тест-пилота с американской командой, чтобы получить место в основном составе в будущем.

«Для Колтона всё было связано с обучением — он приехал сюда, чтобы изучать трассы, работу с шинами, и именно это сейчас происходит. Конечно, были некоторые сложности по ходу сезона: с точки зрения результатов команда выступает не так хорошо, как мы надеялись, но думаю, это вполне ожидаемо, в целом является частью специфики Формулы-2, а также отражает текущее положение дел в Hitech.

Надеюсь, он продолжит показывать, на что способен. При этом считаю, что мы получаем именно то, ради чего всё это затевалось. Он изучает всё необходимое. Помимо выступлений в Формуле-2, много работает на симуляторе Ф-1, а также уже провёл свою первую свободную практику — в той сессии он выполнил всё, что команда от него требовала.

Впереди у нас ещё одна такая возможность в Венгрии, поэтому продолжим накапливать необходимый опыт и формировать базу, которая покажет его готовность к выступлениям в Формуле-1», — приводит слова Таурисса издание RacingNews365.