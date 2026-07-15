«Хонда» подтвердила дебют новой силовой установки в Нидерландах

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал предстоящий этап в Бельгии и подтвердил, что новая версия силовой установки дебютирует после двух ближайших этапов чемпионата на Гран-при Нидерландов.

«В Спа — самая длинная трасса в календаре сезона-2026, она также остаётся одной из самых любимых как среди пилотов, так и среди болельщиков. Для гонщиков это очень техничный автодром с непростыми связками поворотов. Сочетание длинных прямых и скоростных виражей делает его крайне сложным и для инженеров, которым приходится прогнозировать работу дросселя и рассчитывать стратегию использования энергии на протяжении всего круга.

Этот этап станет серьёзной проверкой для производителей с точки зрения управления энергией, поэтому нам необходимо тщательно продумать, как использовать мощность MGU-K на длинных прямых. Возможности для рекуперации здесь весьма ограничены, даже несмотря на большую длину трассы. Поэтому особенно важно правильно определить стратегию расходования энергии. Кроме того, длинные прямые создают серьёзную нагрузку на силовую установку не только с точки зрения производительности, но и надёжности.

До появления нового двигателя нам предстоит провести ещё две гонки. Очень важно продолжать собирать информацию с нынешней спецификацией, чтобы использовать полученные данные по управлению энергией на следующих этапах, например в Монце, где также много длинных прямых.

Дополнительной неизвестной остаётся переменчивая погода в Спа. В Сильверстоуне все сессии прошли на сухой трассе, поэтому именно в Бельгии мы впервые можем столкнуться с полноценными дождевыми условиями. Что касается погоды, здесь возможно абсолютно всё», — приводит слова Орихары портал GPblog.