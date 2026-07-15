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Джордж Расселл поддержал сборную Англии в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Джордж Расселл поддержал сборную Англии в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он смотрит матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины.

Джордж поддерживает сборную Англии

Джордж поддерживает сборную Англии

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Британец сопроводил публикацию подписью: «Давай, Англия».

Сегодня, 15 июля, проходит матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру показывают телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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