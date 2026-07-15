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Берман надеется, что дождь поможет «Хаас» побороться за очки в Спа

Берман надеется, что дождь поможет «Хаас» побороться за очки в Спа
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Пилот «Хааса» Оливер Берман считает, что переменчивая погода на Гран-при Бельгии может сыграть на руку американской команде и помочь побороться за очки.

«Спа» — это трасса, на которой мечтает выступить каждый гонщик. Это потрясающий автодром с богатой историей, и каждый его сектор представляет собой настоящее испытание. Погода здесь тоже способна сделать гонку ещё интереснее. У трассы свой особый микроклимат, поэтому я удивлюсь, если мы не увидим дождь. Но такие условия заставляют всех быть начеку, а для нас в нынешней ситуации они могут стать отличной возможностью побороться за очки.

Мы продолжаем работать сразу в нескольких направлениях, хорошо понимая как свои сильные стороны, так и ограничения. Но если сумеем реализовать всё, что зависит от нас, с большим оптимизмом жду, что принесёт нам этот уикенд», — приводит слова Бермана издание FormulaPassion.

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