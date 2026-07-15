Шарль Леклер стал акционером The Collection Paris и помог привлечь € 7 млн инвестиций

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вошёл в число акционеров группы The Collection Paris, а также принял участие в раунде финансирования на € 7 млн, направленном на международную экспансию компании. Об этом сообщила пресс-служба группы.

«Для Шарля эта история началась изнутри. Как член The Collection Paris | Monte Carlo, он прочувствовал клуб, его сообщество и то видение, которое мы строим вокруг переосмысления автомобильного образа жизни. Сегодня его участие в группе знаменует новый шаг в этом пути и сильное признание того, что сооснователи Лоран Бюиссин и Юго Вала впервые задумали в Париже, прежде чем расшириться в Монако», — говорится в сообщении группы.

В ближайшие месяцы The Collection Paris объявит о следующих международных локациях, которые присоединятся к сети. Париж и Монако были только началом. Группа занимается организацией мероприятий для автолюбителей, управляет частными клубами и развивает проекты в сфере автомобильного образа жизни.