Р. Шумахер: Леклер обязан быть быстрее Хэмилтона и стать будущим «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что после продления контракта именно Шарль Леклер должен стать лидером «Феррари» и опережать своего напарника Льюиса Хэмилтона.

«У них больше нет никаких оправданий. Конечно, оба являются гонщиками высочайшего уровня, но Леклер обязан быть быстрее Хэмилтона. Так и должно быть. Именно он должен стать будущим «Феррари» после подписания нового контракта. Он и сам это понимает, поэтому всегда очень самокритичен. За это ему стоит отдать должное.

Он действительно очень требователен к себе. Фред Вассёр считает, что иногда даже слишком. Но теперь посмотрим. Думаю, сейчас всё наконец встало на свои места. С гонщиками такое иногда случается. Какое-то время ты мучаешься с машиной, а потом в какой-то момент, иногда совершенно случайно, понимаешь: заходишь в поворот чуть иначе и вдруг замечаешь: «Ого, а ведь так гораздо лучше. Совсем другое ощущение». После этого меняется и стиль пилотирования.

Думаю, именно это и произошло. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мне очень хотелось бы увидеть настоящее соперничество внутри «Феррари». За этим всегда невероятно интересно наблюдать. Даже по выражениям их лиц, когда они стоят рядом и дают интервью, можно многое понять. Лично мне это очень интересно», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.