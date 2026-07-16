Пилот «Альпин» Франко Колапинто отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто эмоционально поздравил сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира — 2026 после победы над Англией (2:1) в полуфинале.

«Какое счастье. Ну же, давай», — написал Колапинто в социальной сети.

Фото: Из личного архива Франко Колапинто

В финале чемпионата мира, который состоится 19 июля, Аргентина встретится с Испанией, обыгравшей накануне Францию (2:0).

Колапинто ранее в интервью на фестивале скорости в Гудвуде пошутил над английскими болельщиками перед матчем, заявив, что боится только Джуда Беллингема. Аргентинец также признался, что молился о выходе Англии в полуфинал, чтобы «обыграть её».