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Пилот «Альпин» Франко Колапинто отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Пилот «Альпин» Франко Колапинто отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто эмоционально поздравил сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира — 2026 после победы над Англией (2:1) в полуфинале.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Какое счастье. Ну же, давай», — написал Колапинто в социальной сети.

Фото: Из личного архива Франко Колапинто

В финале чемпионата мира, который состоится 19 июля, Аргентина встретится с Испанией, обыгравшей накануне Францию (2:0).

Колапинто ранее в интервью на фестивале скорости в Гудвуде пошутил над английскими болельщиками перед матчем, заявив, что боится только Джуда Беллингема. Аргентинец также признался, что молился о выходе Англии в полуфинал, чтобы «обыграть её».

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