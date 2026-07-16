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Менеджер Ферстаппена прокомментировал фотографию с Марко и слухи об уходе из «Ред Булл»

Менеджер Ферстаппена прокомментировал фотографию с Марко и слухи об уходе из «Ред Булл»
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Менеджер четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен прокомментировал фотографию со встречи с советником «Ред Булл» Хельмутом Марко и усилившиеся слухи об уходе нидерландца из команды.

«Это была частная встреча, о которой мы договорились ещё давно. Кроме того, у Макса как раз вышла замуж сестра. Слухи об уходе? Сейчас пишут очень многое. Но правда заключается в том, что Макс хочет довести своё дело с «Ред Булл» до конца. У него контракт до 2028 года, и он хотел бы его выполнить.

То, что пункт о разрыве контракта существует, вовсе не означает, что мы собираемся им воспользоваться. У нас была возможность активировать его и в предыдущие годы, но мы этого не сделали», — приводит слова Вермюлена немецкое издание oe24.

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