15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сильный энергодефицит». Руководитель «Макларена» — о проблемах ГП Бельгии

«Сильный энергодефицит». Руководитель «Макларена» — о проблемах ГП Бельгии
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о предстоящем Гран-при Бельгии.

«В Спа будет интересно, а сама гонка будет похожей на произошедшее в Сильверстоуне — сильный энергодефицит. В Сильверстоуне наше беспокойство по поводу нехватки энергии было несколько смягчено, и у нас была хорошая гонка, даже если гонщики всё ещё поднимают вопросы о непредсказуемости разницы в скорости. Это момент, к которому мы должны прислушаться, потому что когда гонщики говорят так, у них есть на то причина, так что я думаю, мы должны учесть этот элемент беспокойства.

В Спа всё может повториться — прямые здесь длиннее, и будут некоторые проблемы с использованием силовой установки. Это будет касаться разрядки энергии, и в некоторых местах пилоты не смогут использовать режим прямой, потому что даже если это зоны полного газа, есть некоторая боковая нагрузка, из-за чего запретят использовать режим. Также могут быть проблемы с открытием [антикрыльев] и касанием днищем земли, например.

Посмотрим, привезут ли некоторые команды пакеты с низким сопротивлением, как мы видели в Спа до этого, и мы увидим интерпретацию этих правил, потому что с режимом прямой теперь у вас меньше стимулов использовать меньшее антикрыло, что было популярно ранее. Я думаю, мы увидим довольно захватывающую борьбу с обгонами из-за разрядки», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон высказался о шансах в титульной борьбе в Формуле-1 в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android