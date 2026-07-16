«Сильный энергодефицит». Руководитель «Макларена» — о проблемах ГП Бельгии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о предстоящем Гран-при Бельгии.

«В Спа будет интересно, а сама гонка будет похожей на произошедшее в Сильверстоуне — сильный энергодефицит. В Сильверстоуне наше беспокойство по поводу нехватки энергии было несколько смягчено, и у нас была хорошая гонка, даже если гонщики всё ещё поднимают вопросы о непредсказуемости разницы в скорости. Это момент, к которому мы должны прислушаться, потому что когда гонщики говорят так, у них есть на то причина, так что я думаю, мы должны учесть этот элемент беспокойства.

В Спа всё может повториться — прямые здесь длиннее, и будут некоторые проблемы с использованием силовой установки. Это будет касаться разрядки энергии, и в некоторых местах пилоты не смогут использовать режим прямой, потому что даже если это зоны полного газа, есть некоторая боковая нагрузка, из-за чего запретят использовать режим. Также могут быть проблемы с открытием [антикрыльев] и касанием днищем земли, например.

Посмотрим, привезут ли некоторые команды пакеты с низким сопротивлением, как мы видели в Спа до этого, и мы увидим интерпретацию этих правил, потому что с режимом прямой теперь у вас меньше стимулов использовать меньшее антикрыло, что было популярно ранее. Я думаю, мы увидим довольно захватывающую борьбу с обгонами из-за разрядки», — приводит слова Стеллы RacingNews365.