Перес ответил, чувствовал ли поддержку со стороны команды, пока был в «Ред Булл»

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», ответил на вопрос, чувствовал ли он поддержку от «Ред Булл», пока выступал за австрийский коллектив.

«Поддержка? Я чувствовал поддержку до определённого момента. Команда была за меня, и Кристиан [Хорнер] и Хельмут [Марко] были бы рады, если бы я выиграл гонку и так далее. Но в конце концов они говорили мне, что весь проект делается для нашего гонщика, и наш гонщик — Макс. Так что для меня это было ясно, и я это принял. Я просто пытался выжать из этого максимум», — сказал Перес на YouTube-канале High Performance.