Перес объяснил, почему обращался за помощью психолога во время выступлений в «Ред Булл»

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес («Кадиллак») рассказал, почему обращался к психологу во время выступлений в «Ред Булл».

«Давление из-за побед Ферстаппена? Это очень тяжело. Я думаю, единственная причина, по которой я продержался там так долго, — это закалка моего характера. Так что для меня это было как грызть семечки — я легко справлялся с критикой. Я думаю, в такой ситуации должно принять, в каком положении ты находишься, и ты не можешь слишком сильно давить на систему, потому что она просто сломает вас. Кроме того, я был полностью сам по себе в «Ред Булл» с точки зрения менеджмента.

Но да, по итогу я обратился за помощью к психологу, потому что происходящее подтолкнули меня к этому. В «Ред Булл» было забавно: каждый раз, когда ты не показывал результат, возникали какие-то психические проблемы. Так что я решил, что готов попробовать что угодно. Я сделал это, потому что чувствовал, что это покажет правильное отношение к команде и что я готов сделать всё, чтобы преодолеть эти проблемы», — сказал Перес на YouTube-канале High Performance.