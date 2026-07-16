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«Не так, как у большинства руководителей». Лоусон — о взаимодействиях с Пермейном

«Не так, как у большинства руководителей». Лоусон — о взаимодействиях с Пермейном
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о руководителе команды Алане Пермейне.

«Работа с Пермейном? Алан, очевидно, был главным инженером команды, когда я дебютировал в Формуле-1. У меня уже было так много технических разговоров, инженерных разговоров, разговоров о машине и гонщике, которые обычно ведутся с инженером, что когда он стал руководителем команды, с этой стороны ничего не изменилось.

«У нас всё ещё очень близкие отношения, и мы говорим о вещах на личном уровне, на уровне машины, о том, что работает, а что не получается. И я думаю, что, честно говоря, это довольно круто и точно взаимодействия выстраиваются по-другому, не так, как у большинства руководителей команд», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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