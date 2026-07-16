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ESPN: Ферстаппен в «Ред Булл» в 2027 году — наиболее вероятный сценарий

ESPN: Ферстаппен в «Ред Булл» в 2027 году — наиболее вероятный сценарий
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Сценарий, при котором 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в 2027 году останется в составе команды «Ред Булл», является наиболее вероятным, сообщили в ESPN.

«Этот сценарий является наиболее вероятным, но при этом интерес «Макларена» всё ещё стоит учитывать… Источники сообщили ESPN, что недавно Зак Браун разговаривал с Ферстаппеном наедине, а также имел мимолётные беседы с менеджментом гонщика. Опять же, в паддоке Формулы-1 это не всегда означает, что сделка неизбежна, но одновременно может быть важной информацией.

Как и в случае с [Тото] Вольфом в прошлом году, примечательно, что нет ни одной публичной цитаты, в которой Браун бы категорически ответил «нет» на вопрос о том, хотел бы он подписать контракт с голландцем. Он дал множество интервью, в которых говорил, что его пилоты останутся с ним в обозримом будущем, но мог бы должным образом завершить эту историю, дав правильный ответ.

Вот тут и возникает главная проблема: Макс — лучший гонщик на стартовой решётке, учитывая полный набор талантов, возраст, статус и все остальное. И он из тех пилотов, ради подписания контракта с которыми команды готовы свернуть горы. Это важно, и именно поэтому слухи о Ферстаппене на данный момент имеют больший вес, чем о ком-либо другом. Браун знает это не хуже других. Несколько хорошо осведомленных источников сообщили, что, возможно, игра продлится между ними и дальше. Поскольку [Джанпьеро] Ламбьязе уже скоро присоединился к команде, Браун, возможно, дает понять Ферстаппену, что у него есть возможность перейти в следующий этап, когда условия контракта будут более гладкими», — говорится в статье.

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