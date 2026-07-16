Агентство Ферстаппена подписало контракт с 15-летним юниором «Макларена»

Агенство Verstappen Racing Group, созданное 28-летним нидерландским пилотом и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), объявило о подписании контракта с 15-летним бельгийским гонщиком Дрисом ван Лангендонком.

«Verstappen Racing предоставляет поддержку, чтобы вывести меня на следующий уровень в моей карьере, и является важным шагом на моём пути к Формуле-1 как к конечной цели. Возможность учиться у такого опытного гонщика, как Макс, и иметь поддержку его профессиональной команды менеджеров, наряду с поддержкой «Макларена», действительно потрясающе. Я очень благодарен. Я буду продолжать стремиться к максимальным результатам, занимаясь тем, что мне нравится больше всего: гонками», — приводит слова ван Лангедонка пресс-служба агенства.

Бельгиец с 2025 года выступает в британской Формуле-4. В июле 2024 года ван Лангендонк в возрасте 13 лет присоединился к академии «Макларена».

Позже он признавался, что получил предложения от «Альпин», «Астон Мартин» и «Уильямса» после своей победы на юниорском чемпионате мира 2023 года в картинге. С «Маклареном» контракт бельгийца заключён как минимум до 2031 года.