«Просто позвонить мне». Соучредитель Формулы-Е — о возможном приходе Алонсо в серию

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго высказался о своём желании увидеть двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») в электрической серии.

«Алонсо в Формуле-Е? Для меня это было бы исполнением мечты. Фернандо — мой очень близкий друг. Я познакомился с ним ещё в 2002 году. Так что для меня это был бы очень эмоциональный день, если бы Фернандо завершил свою карьеру в Формуле-E. Но сам факт, что он уже говорит об этом, значителен. Раньше он никогда не говорил о Формуле-E, знаете.

Так что это говорит об уровне интереса, который создаёт Gen4. По сути, это пробуждает интерес людей, которые никогда не рассматривали Формулу-E как вариант для своей карьеры. Тесты Gen4? Фернандо просто нужно позвонить мне. Как только он позвонит, я сделаю всё необходимое, чтобы организовать для него тесты или познакомить его с любой командой. Он знает это — мы много общаемся каждый год», — приводит слова Лонго RacingNews365.