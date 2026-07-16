Ферстаппен — о контракте с юниором «Макларена»: будем помогать достичь конечной цели — Ф-1

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») отреагировал на контракт своего агентства Verstappen Racing Group с 15-летним юниором «Макларена» из Формулы-4 Дрисом ван Лангендонком.

«Я впечатлён стремительным прогрессом, которого Дрис достиг за свою карьеру, и талантом, который он показал как в картинге, так и в своих первых шагах в открытых формулах. После знакомства с Дрисом и его семьёй я убеждён, что есть все признаки того, что он станет великим гонщиком в будущем. Поэтому моя команда менеджеров и я, с поддержкой симулятора Verstappen Racing Pro Simulation, будем помогать Дрису достичь конечной цели — Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба агентства.