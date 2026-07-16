Новый российский спорткар Rossa одержал дебютную победу в Европе

Автомобиль Rossa LM GT Романа Русинова финишировал первым в гонке Ultimate Cup GT Sprint на трассе «Муджелло», опередив Ferrari и Mercedes-AMG GT3.

Фото: ROSSA CARS

Rossa одержала победу в европейской гоночной серии: экипаж Романа Русинова и Исмаила Ахмедходжаева на Rossa LM GT выиграл Ultimate Cup GT Sprint на трассе Муджелло. Этот результат стал первой европейской победой автомобиля, созданного в рамках собственной инженерной программы Rossa Racing.

Фото: ROSSA CARS

По итогам квалификации экипаж занял поул-позицию.

Фото: ROSSA CARS

Rossa LM GT создан в рамках собственной инженерной программы бренда Rossa Cars, основанного Романом Русиновым: ключевые этапы — от концепции и дизайна до разработки, сборки и испытаний — контролируются командой Rossa.