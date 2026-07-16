15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» откажется от использования крыла «Макарена» на Гран-при Бельгии

«Ред Булл» откажется от использования крыла «Макарена» на Гран-при Бельгии
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис в беседе с ВВС заявил, что крыло «Макарена» не будет использовано на машинах 28-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и 21-летнего Исака Хаджара во время Гран-при Бельгии.

По словам Мекиса, после Гран-при Великобритании в Сильверстоуне на базе команды в Милтон-Кинс были проведены тесты, которые подтвердили, что существует проблема с перевёрнутым задним антикрылом. В обоих инцидентах с Ферстаппеном небольшой канал оставался открытым, что делало заднюю часть автомобиля нестабильной и неуправляемой.

Гран-при Бельгии пройдёт с 17 по 19 июля на автодроме в Спа.

Материалы по теме
ESPN: Ферстаппен в «Ред Булл» в 2027 году — наиболее вероятный сценарий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android