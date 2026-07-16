«Ред Булл» откажется от использования крыла «Макарена» на Гран-при Бельгии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис в беседе с ВВС заявил, что крыло «Макарена» не будет использовано на машинах 28-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и 21-летнего Исака Хаджара во время Гран-при Бельгии.

По словам Мекиса, после Гран-при Великобритании в Сильверстоуне на базе команды в Милтон-Кинс были проведены тесты, которые подтвердили, что существует проблема с перевёрнутым задним антикрылом. В обоих инцидентах с Ферстаппеном небольшой канал оставался открытым, что делало заднюю часть автомобиля нестабильной и неуправляемой.

Гран-при Бельгии пройдёт с 17 по 19 июля на автодроме в Спа.