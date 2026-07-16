Гасли заявил, что пилоты предложат идеи ФИА для избегания финиша ГП под сейфти-каром

Французской гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») высказался о прошедшем Гран-при Великобритании, финиш которого был под машиной безопасности.

«Я гонщик, и, очевидно, считаю, что насколько это возможно, это никогда не хорошо ни для кого, на трассе или вне её, когда гонку заканчивают за машиной безопасности. Так что я был немного разочарован ситуацией. У меня не было всей информации в тот момент. Позже я понял, почему всё произошло именно так. Но я думаю, все мы согласны, что в будущем, в идеале, мы не должны иметь ситуацию, когда гонка по сути заканчивается за машиной безопасности таким образом. Я не думаю, что это хорошо выглядит для нас или для вас, ребята из СМИ.

Есть ли идеи, как это исправить? Да, я уверен, что мы обсудим это с гонщиками на собрании гонщиков сегодня вечером, пытаясь найти способ принимать эти решения быстрее, или просто дать гоночному директору более эффективный способ перезапуска гонки, чтобы избежать этой ситуации. Я уверен, что они недовольны этим, и если вы спросите меня: «Хочешь ли ты проехать ещё один круг и получить шанс отыграть несколько позиций?», я всегда буду рад это сделать. Так я вижу гонки», — приводит слова Гасли RacingNews365.