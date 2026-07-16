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«Есть вакансия резервного гонщика». Хюлькенберг — о слухах про Сайнса в «Ауди»

«Есть вакансия резервного гонщика». Хюлькенберг — о слухах про Сайнса в «Ауди»
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38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Ауди», прокомментировал слухи касательно возможного ухода испанца Карлоса Сайнса «Уильямса» ради места в немецком коллективе.

«Да, я читал эти слухи, касающиеся Карлоса. Я думаю, что у нас есть вакансия резервного гонщика, но сомневаюсь, что оно заинтересует Карлоса», — приводит слова Хюлькенберга издание The Race.

После девяти этапов нынешнего сезона на счету немецкого гонщика 0 очков и 19-е место в личном зачёте. Его напарник Габриэл Бортолето набрал шесть баллов и идёт 14-м. У Сайнса — тоже шесть очков и 15-е место.

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