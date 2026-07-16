Берман отреагировал на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»

21-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», отреагировал на слухи касательно интереса со стороны «Ред Булл».

«Довольно лестно слышать такие вещи про такую команду, как «Ред Булл», которая невероятно успешна, и быть связанным с ними каким-либо образом, даже если это просто слухи, очень приятно. Но, как я уже сказал, это просто слухи, и сейчас я полностью сосредоточен на том, что я делаю здесь, в «Хаасе», — приводит слова Бермана издание RacingNews365.

После девяти этапов в сезоне-2026 британский гонщик занимает 12-е место в личном зачёте, заработав 18 очков.