Макс Ферстаппен немногословно ответил журналистам в Бельгии о будущем в «Ред Булл»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на медиадне Гран-при Бельгии вновь ответил на вопросы о своём будущем в «Ред Булл».
— Есть ли какие-либо обновления, которыми вы можете поделиться?
— Нет.
— Что вы думаете о слухах?
— Ничего.
— У вас есть определённая дата?
— Нет, с моей стороны нечего сказать.
— Так полная приверженность «Ред Булл»?
— Я сказал, что нечего сказать.
— Хотите ли вы остаться в «Ред Булл» в следующем году и будете ли вы выступать за «Ред Булл» в следующем году?
— Я не хочу здесь говорить «да» или «нет» и отвечать на одни и те же вопросы о своём будущем. Я много раз говорил о своём будущем, что, если появится что-то новое, чтобы сказать вам, я скажу это сам, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.