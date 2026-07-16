Макс Ферстаппен немногословно ответил журналистам в Бельгии о будущем в «Ред Булл»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на медиадне Гран-при Бельгии вновь ответил на вопросы о своём будущем в «Ред Булл».

— Есть ли какие-либо обновления, которыми вы можете поделиться?

— Нет.

— Что вы думаете о слухах?

— Ничего.

— У вас есть определённая дата?

— Нет, с моей стороны нечего сказать.

— Так полная приверженность «Ред Булл»?

— Я сказал, что нечего сказать.

— Хотите ли вы остаться в «Ред Булл» в следующем году и будете ли вы выступать за «Ред Булл» в следующем году?

— Я не хочу здесь говорить «да» или «нет» и отвечать на одни и те же вопросы о своём будущем. Я много раз говорил о своём будущем, что, если появится что-то новое, чтобы сказать вам, я скажу это сам, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.