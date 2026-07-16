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Макс Ферстаппен немногословно ответил журналистам в Бельгии о будущем в «Ред Булл»

Макс Ферстаппен немногословно ответил журналистам в Бельгии о будущем в «Ред Булл»
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на медиадне Гран-при Бельгии вновь ответил на вопросы о своём будущем в «Ред Булл».

— Есть ли какие-либо обновления, которыми вы можете поделиться?
— Нет.

— Что вы думаете о слухах?
— Ничего.

— У вас есть определённая дата?
— Нет, с моей стороны нечего сказать.

— Так полная приверженность «Ред Булл»?
— Я сказал, что нечего сказать.

— Хотите ли вы остаться в «Ред Булл» в следующем году и будете ли вы выступать за «Ред Булл» в следующем году?
— Я не хочу здесь говорить «да» или «нет» и отвечать на одни и те же вопросы о своём будущем. Я много раз говорил о своём будущем, что, если появится что-то новое, чтобы сказать вам, я скажу это сам, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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