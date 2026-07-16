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«Жду в неведении». Берман — о будущем в Формуле-1 и «Феррари»

«Жду в неведении». Берман — о будущем в Формуле-1 и «Феррари»
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21-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за «Хаас» и являющийся юниором «Феррари», высказался о своём будущем.

«Будущее в «Феррари»? Ну, я надеюсь на это. Я не имею полного права голоса в этом, однако «Феррари» доверяла мне с самого начала в Формуле-3 и посадила меня за руль своей машины в 2024 году, и они действительно являются причиной того, что я сейчас здесь.

Но сейчас я наслаждаюсь тем, что делаю в «Хаасе», и чем быстрее я буду ехать сейчас, тем легче я сделаю свою жизнь в будущем. Есть ли какая-то информация от «Феррари»? Нет. На данный момент у меня нет контракта на следующий год, так что я просто жду в неведении.

Я свободный агент на 2027-м? Нет-нет; это не то, что я сказал. Нет», — приводит слова Бермана RacingNews365.

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