Аргентинский пилот Ф-1 пришёл на медиадень Гран-при Бельгии в джерси Месси

Пилот «Альпин» Франко Колапинто появился на медиадне Гран-при Бельгии в необычном образе. Аргентинский гонщик приехал в паддок в футболке капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, отпраздновав выход национальной команды в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

В аккаунте французской гоночной команды в социальной сети Х появилось видео с Колапинто, которое сопроводили подписью: «Самый счастливый парень в паддоке сегодня».

В матче 1/2 финала ЧМ-2026 аргентинская сборная оказалась сильнее Англии (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).