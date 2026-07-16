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Аргентинский пилот Ф-1 пришёл на медиадень Гран-при Бельгии в джерси Месси

Аргентинский пилот Ф-1 пришёл на медиадень Гран-при Бельгии в джерси Месси
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто появился на медиадне Гран-при Бельгии в необычном образе. Аргентинский гонщик приехал в паддок в футболке капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, отпраздновав выход национальной команды в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В аккаунте французской гоночной команды в социальной сети Х появилось видео с Колапинто, которое сопроводили подписью: «Самый счастливый парень в паддоке сегодня».

В матче 1/2 финала ЧМ-2026 аргентинская сборная оказалась сильнее Англии (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).

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Фото
Пилот «Альпин» Франко Колапинто отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
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